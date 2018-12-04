رفع مستوى الرضا الوظيفي أولوية شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أشاد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للموارد البشرية في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالكفاءات عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، تضع في أولويتها رفع مستوى الأداء وكفاءة العنصر البشري والاهتمام بالرضا الوظيفي، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تبنت مبدأ أن الإنسان هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في بناء دعائم تميزها، وتأمين كل ما يعزز دورها الريادي في تعزيز أمن الوطن ورخائه.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد راشد ناصر راشد، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

عمل الإدارات الفرعية

وتابع اللواء السلال الفلاسي كيفية سير العمل في الإدارات الفرعية التي شملت الشؤون الإدارية، وتخطيط الموارد البشرية، والأداء والتحفيظ الوظيفي، وسياسات الموارد البشرية، والاختيار والتوظيف، وإدارة البعثات والاستقطاب، وشؤون الموارد البشرية، وإدارة الرواتب، بالإضافة إلى استراتيجية الموارد البشرية 2018-2021 التي تهدف إلى إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، وتتمثل مؤشراتها في معدل رجال الشرطة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة السعادة الوظيفية على مستوى القوة، ونسبة الموظفين المواطنين على مستوى القوة،كما اطلع على البرامج التي نفذتها الإدارة العامة للموارد البشرية خلال العام الجاري بينها تطوير المنصة الذكية للطلبة «ايفاد» التي تنفذها إدارة البعثات والاستقطاب،وجائزة «التميز بالإنتاجية» التي تنظمها إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي، والتي بلغ عدد الفائزين بها 10 فائزين، منهم 8 من مراكز الشرطة و2 من الإدارة العامة للمرور.

وتابع الفلاسي: «برنامج الترقيات الذكي الذي تنفذه إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي ويهدف إلى إسعاد المجتمع الداخلي، وزيادة الإنتاجية والاحترافية، وتوفير الجهد والوقت في تحليل الترقيات، وبرنامج «مرخوص» الذي تنفذه إدارة سياسات الموارد البشرية، ويهدف إلى الريادة في إسعاد المجتمع الداخلي، ويتم تنفيذه من خلال الاطلاع على الأنظمة القانونية المعمول بها في القوة، وبرنامج «مقابلة عمل سعيدة» الذي تنفذه إدارة الاختيار والتوظيف».

واستمع اللواء السلال الفلاسي إلى شرح عن إحصائيات إدارة البعثات والاستقطاب، حيث بلغ عدد المبتعثين في مقاعد الدراسة في العام الجاري داخل وخارج الدولة 249، بينما بلغ عدد الخريجين في شرطة دبي منذ العام 1986 حتى العام الجاري 779 خريجاً، منهم 99 دكتوراه، 290 ماجستير، 361 بكالوريوس، و26 دبلوم عالي، و3 دبلوم.