شرطة دبي تطلق تطبيقاً ذكياً لتعليم لغة الإشارة الإماراتية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي تطبيقاً تعليمياً وتدريبياً خاصاً ومجانياً لتعليم أفراد المجتمع لغة الإشارة الإماراتية بما يمكنهم من التواصل مع أصحاب الهمم في فئة الصم والبكم بسهولة ويسر.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن شرطة دبي تعد من الجهات السباقة في مجال الاهتمام بأصحاب الهمم والداعمة لهم بشكل دائم، فقد أولت القيادة هذه الفئة المهمة عناية فائقة في مختلف المجالات، كونها مكونًا رئيسياً في نسيج المجتمع، لذلك بادرت القيادة بتطوير هذا التطبيق الذكي والذي يهدف إلى تعليم مختلف أفراد المجتمع على لغة الإشارة لتقوية مهارات التواصل مع هذه الشريحة من المجتمع بشكل مبسط، وأنه سيتم توفير هذا التطبيق على منصتي «أبل ستور» و«أندرويد بلاي» عبر الحساب الخاص بشرطة دبي.

اليوم العالمي

وأفاد العقيد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، بأن إطلاق التطبيق يأتي تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي «لذوي الاحتياجات الخاصة»، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم أصحاب الهمم وزيادة الفهم والتوعية بقضايا هذه الفئة ودعم التصاميم الصديقة لهم لضمان حقوقهم. وأشار إلى أن التطبيق التعليمي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف فئات المجتمع والعمل على إسعادهم، لذلك جاء ابتكار التطبيق الذكي من أجل توفير تعليم مجاني للمجتمع لتعلم آلية التواصل مع فئة أصحاب الهمم بسهولة.

وذكر أن الإدارة العامة للتدريب ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي والإدارة العامة للذكاء الإصطناعي عملت جميعاً على تطوير هذا التطبيق ليخرج بصورة سهلة وسلسة في طريقة الاستخدام ويستطيع مختلف أفراد المجتمع الاستفادة منه، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي لديها 18 موظفاً يملكون دبلوماً في لغة الإشارة وعملوا معاً على إعداد المادة العلمية التي يتضمنها التطبيق الذكي.

برنامج متكامل

وأوضح المقدم الدكتور سعود الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن التطبيق يحتوي على برنامج تعليمي كامل متكامل ونوعي بلغة الإشارة، لافتاً أن هذا التطبيق يأتي إطلاقه في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة للجمهور.