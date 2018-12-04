سفارتا الدولة في عمّان ونواكشوط تحتفيان باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

احتفلت سفارات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين وسط حضور ومشاركات كبيرة، حيث احتفلت سفارتنا بنواكشوط بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما احتفلت سفارتنا في الأردن بهذه المناسبة، حيث استقبل مطر سيف الشامسي سفير الدولة لدى عمّان كبار المسؤولين الأردنيين المدنيين والعسكريين يتقدمهم فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان والمهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والأعيان والنواب، وعدد من الوزراء السابقين وكبار رجال السلك الدبلوماسي والعسكري والقضائي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى شيوخ العشائر من مختلف مناطق المملكة.

وألقى مطر سيف الشامسي سفير دولة الإمارات بالمملكة الأردنية الهاشمية كلمة بهذه المناسبة الغالية، تحدث فيها عن إنجازات دولة الإمارات على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تحدث عن العلاقات الثنائية المتميزة مع الأردن.