ناصر الهاملي: تسريع التوطين النوعي أولوية عمل وزارة الموارد البشرية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة يأتي في مقدمة أولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار تستند إلى مرتكزات عدة من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، وهو الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار خصوصا وأن تعزيز مسيرة التوطين يتطلب تحمل الجهات كافة لمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استعراض معاليه مع ممثلي مجموعة من شركات القطاع الخاص العاملة في منطقة الظفرة أجندة عمل وخطوات تحقيق مستهدفات تسريع التوطين النوعي في الظفرة من خلال توظيف ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة خلال ثلاثة أشهر.

الأمثل

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والمواطنات خصوصا لدى العديد من قطاعاته الاقتصادية الحيوية التي لديها القدرة على توفير الفرص الوظيفية الواعدة بما يلبي تطلعات الباحثين عن العمل ويمكنهم من اكتساب الخبرات التي تساهم في تطورهم واستقرارهم الوظيفي.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21).

وتنفذ مسرعات التوطين في الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال اللقاء الذي عقد أخيرا في أبوظبي الدور الحيوي والهام الذي تقوم به لجنة فرص العمل التابعة للمجلس التنفيذي في أبوظبي بدعم ملف التوطين على مستوى إمارة أبوظبي مؤكدا في الوقت ذاته حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اللجنة من أجل تسريع معدلات التوطين في أبوظبي، وكذلك التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي أبرمت معها الوزارة أخيرا مذكرة تفاهم في مجال تسريع التوطين في منطقة الظفرة.

أولويات

وقال الهاملي: «إن الوزارة تتطلع إلى تعاون الشركات العاملة في منطقة الظفرة وتفاعلها بالشكل الذي يمكننا من تحقيق مستهدفات تسريع التوطين النوعي في هذه المنطقة التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المتوافرة».

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة فرص العمل وعضوية ممثلين عن مجموعة من الشركات العاملة في منطقة الظفرة وذلك بهدف متابعة خطوات وإجراءات تسريع التوطين النوعي في هذه المنطقة وفقا للمستهدف.

كما جرى استعراض حزمة من مبادرات وخدمات التوطين التي تطبقها الوزارة من أبرزها نادي شركاء التوطين ومراكز العمل عن بعد وتوفير قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل بما يتناسب والاحتياجات الوظيفية للشركات فضلا عن برامج التدريب والتأهيل الوظيفي وتنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف وغيرها من المبادرات.

ومن المقرر أن يتم تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف قريباً في منطقة الظفرة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل لدى المؤسسات وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة بموجب منهجية تتيح للباحث عن العمل الذي يشارك في اليوم المفتوح اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر التي تطرحها الشركات فضلا عن حصول الباحث عن العمل على الإرشاد المهني بهدف توعيته بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية تمهيدا لدخوله إلى المقابلة التي تجرى له خلال اليوم المفتوح.