حمدان بن زايد: متطوعو «الهلال» يجسدون المبادئ السامية في الدولة

المصدر: ■ دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يجسدون على أرض الواقع الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الدولة لتحقيقها، معبراً عن سعادته بتواجد الهيئة ضمن فقرات حفل «هذا زايد.. هذه الإمارات» الذي أقيم في أبوظبي في الثاني من ديسمبر الجاري.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «متطوعو الهلال الأحمر يجسدون على أرض الواقع الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الدولة لتحقيقها ويؤدون بكل إخلاص واجبهم الرائد والكبير محلياً وخارجياً».

وتابع سموه: «سعدنا بتواجد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن فقرات حفل «هذا زايد.. هذه الإمارات».. الهيئة عونكم في الداخل وسفير الدولة الإنساني في الخارج».

وزاد سموه: «سنواصل مسيرتنا الإنسانية والخيرية التي أرساها زايد وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة بكل تفان وتسامح صوناً للحياة الإنسانية في العالم».