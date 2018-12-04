«لو بوان»: الإمارات تثير إعجاب العالم

المصدر: دبي- البيان

ذكرت مجلة «لو بوان» الأسبوعية الفرنسية أن الإمارات استطاعت أن تجتذب دول العالم في وقت قصير.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن احتفال الإمارات بيومها الوطني الــ47. وأشار التقرير إلى المصادفة المتمثلة في تزامن اليوم الوطني للإمارات، مع ذكرى معركة «أوسترليتز»، والمعروفة أيضاً باسم «معركة الأباطرة الثلاثة»، وأضاف التقرير إن الإمارات عقدت العزم على جعل يوم الثاني من ديسمبر يوماً لا ينسى.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن إنجازات الإمارات، فذكر أن الإمارات نجحت بفضل استقرارها السياسي، وعائداتها من النفط والغاز، واستثماراتها الحصيفة في قطاع العقارات، والشركات المالية الدولية والبنى التحتية للمطارات والموانئ، في أن تتحول بسرعة إلى دولة مزدهرة تتمتع برخاء هائل، فأثارت عن جدارة إعجاب العالم.