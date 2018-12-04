منصور بن زايد وأحمد قايد يبحثان التعاون

المصدر: Ⅶ أبوظبي-وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء، تكريماً للضيف الزائر والوفد المرافق له، في قصر الرئاسة. حضر اللقاء فارس محمد المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.