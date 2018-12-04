تكريم حملات الحج المتميزة في الموسم الماضي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ناقشت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع أصحاب حملات الحج والعمرة ما وصلت إليه الجهود المشتركة للرقي بجودة الخدمات المقدمة لحجاج دولة الإمارات، وكرّمت الحملات المتميزة التي شاركت في موسم الحج الماضي 2018-1439، تقديراً لتفانيها في خدمة حجاج الدولة وتقديم أفضل الخدمات لهم بأسلوب حضاري نال رضاهم.

وكرّم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أصحاب الحملات ومنحهم شهادات التقدير، وشكرهم على إسهامهم في نجاح موسم الحج الماضي وتعاونهم مع الهيئة ومكتب شؤون الحجاج في تنفيذ كل الاستراتيجيات التي تم وضعها لأجل تمكين حجاج الدولة من أداء ركن الحج بكل سهولة ويسر.

وأكد ضرورة مواصلة التميز في تقديم الخدمات للحجاج والاستفادة من تجاربهم السابقة بالابتكار وتقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالأداء وتحقق طموحات قيادتنا الرشيدة التي تولي راحة الحجاج وسلامتهم اهتماماً كبيراً من خلال دعمها الكبير للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبعثة الحج الرسمية، ومتابعتها الدائمة لشؤون الحجاج في الدولة والمشاعر المقدسة وتوجيهاتها بتوفير كل ما من شأنه أن يحقق لهم السعادة ويمكنهم من أداء الحج بطمأنينة.

وتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، مثمناً جهودهم الكبيرة في تنظيم شؤون الحج بأسلوب حضاري خدمة لحجاج بيت الله الحرام. من جانبهم شكر أصحاب حملات الحج والعمرة القيادة الرشيدة لاهتمامهم الكبير بحجاج الدولة، مثمنين حسن تنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون الحج، وسعيها الدائم للتطوير والارتقاء، وتقديم كل التسهيلات التي مكنتهم من تقديم الخدمات للحجاج بجودة عالية نالت الاستحسان من حجاج الدولة.

وقد عقدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعد الاحتفال ورشة عمل مع أصحاب الحملات، ناقشت خلالها عدداً من المحاور تناولت كيفية الارتقاء بالجوانب الإدارية والتنظيمية والصحية وتطوير آلية تقديم الخدمات في المشاعر المقدمة، ودعت أصحاب الحملات إلى تقديم كل مقترحاتهم لدراستها والاستفادة منها في مواسم الحج المقبلة.

شراكة

أكد محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الورشة أن الحملات هي شريك استراتيجي للهيئة.. مشيراً إلى أن مقياس نجاح موسم كل حج يعتمد على جودة ورقي الخدمات المقدمة للحجاج.