«كهرباء دبي» تطلق حملة زايد #بعدك_بقلوبنا

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة زايد #بعدك_بقلوبنا احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

تتضمن الحملة فيديو يدور حول طفل إماراتي وأصدقائه من جنسيات مختلفة يقدمون سلوكيات بسيطة في حياتهم اليومية تسهم في تعزيز مسيرة الاستدامة التي بدأها الشيخ زايد (طيب الله ثراه)، مع كلمات مؤثرة تتغنى بحب ومآثر الشيخ زايد. ويمكن مشاهدة الفيديو على قناة الهيئة (DEWAOfficial) على موقع يوتيوب.

وكجزء من الحملة، تطلق الهيئة مسابقة على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 3 - 7 ديسمبر 2018، يمكن للجميع المشاركة فيها عبر الإجابة على الأسئلة المستقاة من الفيديو لفرصة الفوز بواحدة من 5 سبائك ذهبية عيار 22، وهي إصدارات محدودة تحمل شعار الحملة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يلخص شعار حملة»زايد بعدك بقلوبنا«التي أطلقتها الهيئة مكانة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في قلب كل إماراتي، وتتميز احتفالاتنا باليوم الوطني هذا العام بطابع خاص خلال»عام زايد«حيث نستذكر دوره طيب الله ثراه مع أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراه)، وبقية الآباء المؤسسين في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد التي تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات، وصارت مسيرة التنمية الشاملة في الدولة مصدر إلهام لغيرها من دول المنطقة والعالم، ونموذجاً عالمياً يحتذى للتعايش السلمي».

أنشطة

شهدت حملة #بعدك_بقلوبنا سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تضمنت زيارات ميدانية قام بها متطوعون من موظفي الهيئة إلى منازل سكان منطقة حتا لتزيين منازل المواطنين بأعلام الإمارات وتوزيع الهدايا، كما تزينت مباني ومكاتب الهيئة بشعار #بعدك_بقلوبنا، وتم استخدام لغة الإشارة ضمن إعلان الهيئة على يوتيوب.