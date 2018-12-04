قمـة «رواد التواصل العرب» تستضـيف أبرز المؤثرين فـي «حلقات اجتماعية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لقمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب»، التي تُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، عن أهم المتحدثين في «الحلقات الاجتماعية»، والذين يمثلون مجموعة كبيرة من الخبراء والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت منى غانم المري، رئيسة اللجنة المنظمة للقمة رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للقمة، عن ترحيبها بالمشاركين في القمة والمتحدثين ضمن «الحلقات الاجتماعية»، مؤكدة تقديرها لإسهاماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن اجتماع أهم المؤثرين تحت سقف واحد في دبي، من خلال القمة يمثل فرصة نموذجية لحوار مباشر في ما بينهم، وكذلك مع الجمهور حول مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجال التواصل الاجتماعي، الذي أصبح من أكثر المجالات ملامسة لحياة الناس اليومية وأعمقها تأثيراً فيها.

مستقبل

وقالت: «لا يلبث تأثير منصات التواصل الاجتماعي أن يتزايد بشكل ملحوظ مع اتساع دائرة مستخدميها وارتفاع أعدادهم، ما يملي ضرورة التحرك بسرعة توازي سرعة هذا النمو الكبير في المستخدمين والمتابعين ونطاق التأثير، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة به سواء من ناحية نتائجه وانعكاساته على المجتمع، أو من جهة اكتشاف الفرص الكامنة فيه، وما يمكن أن يسهم به التواصل الاجتماعي في تمهيد الطريق نحو المستقبل المنشود للمنطقة من تقدم وازدهار، فالقمة هدفها تعزيز التأثير الإيجابي للتواصل الاجتماعي وتوظيفه بأسلوب استراتيجي يخدم المنطقة ويعين على مواجهة التحديات المحيطة بها، والاستفادة من الفرص وإيجاد نوعية حياة أفضل على كل المستويات».

حوار بناء

ونوّهت منى المري بحرص اللجنة التنظيمية على تطوير القمة سواء من ناحية الشكل أو المضمون، حيث تعمل اللجنة باستمرار على إيجاد القوالب الأكثر ملاءمة لإقامة حوار بناء يتيح المجال للجميع للمشاركة ضمن إطار زمني فعّال يساعد على منح فرصة الحديث أكبر عدد ممكن من المشاركين والضيوف للخروج بمزيد من الأفكار والمقترحات والرؤى، التي تمثل مجتمعة النتاج المرجو لهذا اللقاء ليكون ذخيرة في وضع تصورات لخطوات عملية، يمكن الاستفادة منها بصورة واقعية في تأكيد المردود الإيجابي لمنصات التواصل، والتي أسهم التطور التكنولوجي السريع في انتشارها بصورة ضخمة لا سيما بين الشباب، وهم القطاع الأهم كونهم الركيزة التي تقوم عليها خطط واستراتيجيات التنمية في أي مجتمع.

رؤى

ومن جانبها أكدت ميثاء بوحميد، مديرة اللجنة التنظيمية للقمة ومديرة نادي دبي للصحافة، أن «الحلقات الاجتماعية» تُشكل ساحة لتبادل الأفكار الخلاقة والطروحات المبتكرة، بهدف تقديم أفكار ورؤى مميزة لمجموعة من النماذج العربية والعالمية الناجحة، بما يسهم في رفد القمة وزوارها بخبرات معمقة فضلاً عن فتح نقاشات بناءة حول مختلف المستجدات والمواضيع التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل ما تتسم به من تغيرات سريعة تتطلب من المستخدمين الاطلاع المستمر على آراء المختصين والتعرف على أفضل الصيغ الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المنصات.

وأضافت بوحميد: «إن اللجنة التنظيمية حرصت على تنويع محتوى «الحلقات الاجتماعية» لتشمل جملة من المواضيع المهمة، التي تغطي مجالات عدة يقدم خلالها المشاركون خلاصة خبراتهم خلال مسيرتهم في العالم الافتراضي»، وقالت: «يشارك في نسخة العام الحالي من القمة باقة من أهم وأشهر المتخصصين والمؤثرين العرب والعالميين، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة اكتسبوها خلال تجاربهم المهنية الفريدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز عملية التواصل الفعال بين المؤثرين والجمهور وتطوير حوار، من شأنه أن يثري المشهد الراهن على المنصات الاجتماعية ويدفع مستخدميها نحو إحراز المزيد من التطور والتقدم لزيادة مردود الإيجابي».

50

وتستضيف الحلقات الاجتماعية أكثر من 50 متحدثاً من أبرز المؤثرين في المنطقة العربية والعالم، لمناقشة واقع شبكات التواصل الاجتماعي ومستقبلها والأدوار المتوقعة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب سبل التوظيف الأمثل لهذه الشبكات في خدمة المجتمع.

وتتكون «الحلقات الاجتماعية» من 8 جلسات تفاعلية يشارك فيها أكثر من 50 متحدثاً من الشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي، وتغطي العديد من المواضيع والمحاور مثل: «المحتوى المبتكر، ومستقبل الترفيه في التواصل الاجتماعي، وريادة الأعمال، وبرامج الكوميديا، والتكنولوجيا، والسياحة والسفر، وعالم الجمال، والشعر، وعالم الصحة واللياقة، فضلاً عن الاستخدام الأمثل لشبكات التواصل لنشر الرسائل الوطنية».

وتتميز «الحلقات الاجتماعية» بالتركيز في الطرح، حيث تقتصر كل جلسة على 30 دقيقة يتم خلالها تقديم خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات ضمن موضوع محدد، ومن أبرز الحلقات ضمن أجندة الدورة الثالثة للقمة، جلسة «محتوى مبدع ومبتكر»، التي تستضيف فيليب ألبيرستات من كندا، وأندرو سوندرز من الولايات المتحدة الأميركية، وعبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، ورامي سعد، مدير تطوير المحتوى في «سناب شات»، ومن منصة «فايس أربيا» أمير ضو، ولي روليز، مدير تطوير الأعمال في شركة «الكترونيكس آرت» المتخصصة في الألعاب، وتدير الجلسة خديجة المرزوقي رئيسة تحرير «دبي بوست».

ويشارك في حلقة تناقش مستقبل المحتوى الترفيهي في المنطقة العربية كل من الإعلامي بدر صالح، ورجائي قواس أحد رواد الكوميديا في التواصل الاجتماعي، والمخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، ويدير الجلسة الإعلامي الكويتي حمد قلم.

وفي حلقة تحت عنوان: «صناع التغيير الإيجابي» تستضيف القمة محمد المشيع، صاحب قناة «عائلة مشيع» على اليوتيوب، و«نور ستارز» المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي والناشطة في مجال صناعة المحتوى على صعيد الوطن العربي، ولؤي ساهي، أحد الرواد العرب على منصة اليوتيوب، وعمر فاروق، أحد الشباب المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ويدير الجلسة التي ستناقش نجاح مشاهير اليوتيوب ودورهم في صناعة المحتوى العربي، عبدالله خريف، المتخصص بالإدارة والإعلام الرقمي والمحتوى.

تأثير

وتستضيف القمة ماكس أوف أريبيا، أحد الوجوه المؤثرة على «انستجرام»، وطارق الحربي، أحد نجوم شبكات التواصل الاجتماعي والأكثر تأثيراً على مختلف المنصات، وأحمد شريف، أحد صناع البسمة على منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ودارين البايض، من أكثر الوجوه المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، في حلقة تتناول الكوميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأسباب انتشارها بين الشباب، وتأثيره على صناعة محتوى عربي هادف، ويدير الجلسة من دولة الإمارات العربية المتحدة أنس بوخش، أحد رواد التأثير والأعمال العربي على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشارك أيضاً ضمن سلسلة حلقات الاجتماعية تريسي هرموش، المتخصصة في مجال التغذية واللياقة على «الانستجرام»، والرياضي المتخصص في اللياقة بيتر بارون، ومنال رستم، رياضية ومتسلقة عالمية للجبال، مؤسسة صفحة Surviving Hijab على فيسبوك، ويدير الجلسة الإعلامي المؤثر نور الدين اليوسف، لتسلط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة لنشر التوعية الغذائية وتفنيد الشائعات ودرء مخاطرها بما يصب في مصلحة مجتمع واعي، وانتشار حسابات اللياقة والصحة إذا ما كان الهدف منها هو خدمة المجتمع أم وسيلة للشهرة والدعاية، كما ستعرض الحلقة الاجتماعية تجارب ملهمة للمشاركين في الجلسة.

وفي حلقة تعقد تحت عنوان: «تجارب عربية في ريادة الأعمال»، تستضيف القمة رؤيا صالح، صاحبة مشروع «فيلا ماماز» في مملكة البحرين، وفارس التركي، مؤسس مشروع "#فطور_فارس"، وتيم الفلاسي، مؤثرة ورائدة أعمال إماراتية، وأمل المري، مؤسسة مشروع "سولت"، ويدير الجلسة الإعلامية ديالا علي من مؤسسة دبي للإعلام، وتناقش الجلسة التأثير الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي على قطاع ريادة الأعمال.

جولات

وفي جلسة تديرها الإعلامية سارة دندراوي، تستضيف القمة حسن محمد رئيس تحرير حساب «اليابان بالعربي» على تويتر، والإعلامي علي آل سلوم، وباسل الحاج، أحد مشاهير التعريف بالأطعمة حول العالم، وأنس إسكندر، أحد مشاهير الجولات السياحية حول العالم، وشريف فايد، مؤثر إعلامي، في جلسة تعقد تحت عنوان: «جولات حول العالم» تناقش تأثير حسابات التواصل الاجتماعي التي تنتقل بين عواصم ودول حول العالم للتعريف بعادات وتقاليد الشعوب، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في العالم، إلى جانب انعكاس هذا النشاط المؤثر على المنطقة العربية وكيفية مساهمته في إثراء المحتوى العربي.

ومع اهتمام القمة باستعراض مختلف الموضوعات من منطلق اجتماعي وإعلامي، سعياً للتعرف على وجهات النظر المتنوعة، تستضيف القمة فاطمة المهنا، ويارا النملة، ودانا طويرش، وروان المرجبي، لتسليط الضوء على التجارب الخاصة لمنصات التواصل الاجتماعي في عالم الجمال، وعلاقة المؤثرين في مجال الموضة والجمال مع المتابعين، حيث انتهى شغف البعض من مجرد التقاط الصور على التواصل الاجتماعي ميديا إلى إطلاق مشاريع خاصة، ويدير الجلسة الإعلامية إنجي كيوان.

متخصصون

ستحظى فعاليات قمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» هذا العام بمشاركة أكثر من 3000 من المؤثرين والخبراء والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تحديد الحضور وفق معايير محددة.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقمة http:/‏‏‏/‏‏‏register.asmis.ae حيث تحرص اللجنة المنظمة للقمة على إتاحة المجال أمام المتخصصين والمهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي لحضور فعالياتها، والاستفادة من النقاشات والجلسات والفعاليات التي تستضيف فيها رواد وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي، الذين سيسلطون الضوء على أهم القضايا وعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة حول العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخطوة العملية إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خاصة مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني، واستخدامها منصات إعلامية لبث الأخبار والمساهمة في عملية تطوير المجتمعات العربية.