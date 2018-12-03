"وام" تختتم مشاركتها في عمومية "فانا" بالكويت

المصدر: وام

أختتمت في الكويت اليوم أعمال المؤتمر السادس والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، والذي ناقش عددا من القضايا و الموضوعات التي تصب في صالح تطوير عمل وكالات الأنباء العربية والنهوض بدورها إلى جانب دور الإعلام العربي ومستقبله وسبل تحسين آلياته و أساليبه ليواكب الإعلام الدولي.

وقد استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، ومن بينها وكالة أنباء الإمارات، ممثلة بوفدها برئاسة عبدالله عبدالكريم، مدير إدارة التغطية الإعلامية في "وام".

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإعلامية على الساحتين العربية والدولية ودور وكالات الأنباء في نقل الأخبار الحقيقية ونشرها على نطاق واسع.

ودعا الاتحاد في بيان أصدره في ختام المؤتمر - الذي شاركت فيه وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى تبني ميثاق شرف يجمع وكالات الأنباء العربية يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال بمجال النفاذ إلى مراكز القرار بها.

وأكد أهمية تفعيل دور وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية في مواجهة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تنمي روح العنف وتروج لـ"الإرهاب".

ودعا البيان وكالات الأنباء العربية إلى تضمين أخبارها وتقاريرها ما يشيع ثقافة السلم الأهلي ويرسخ العدالة الاجتماعية بهدف نشر وعي مجتمعي يسهم في بناء الدولة العصرية في عالمنا العربي.

وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) والرابطة الأوروبية لوكالات الأنباء (ايانا) والعمل على ابرام اتفاقية جديدة بين الطرفين تراعي الظروف المستجدة.

ووافقت الجمعية العمومية على إعداد نشرات و تقارير تهم الطفل العربي اعتبارا من بداية عام 2019 تحت إسم "ملف تقارير الجيل الجديد" تسهم وكالات الأنباء العربية في اعدادها وفقا لجدول خاص تعده الأمانة العامة للاتحاد وتستهدف تعليم وتثقيف الطفل وتوسيع آفاق معارفه وتنمية مهاراته وإثراء خبراته وصياغة الاتجاهات الإيجابية لديه وتزويده بالقيم التي تدعو إلى احترام الإنسان والمجتمع وتنمية ذوقه الجمالي وإشغال أوقات فراغه بما يعود عليه بالفائدة.

ودعت الجمعية العمومية .. الأمانة العامة للاتحاد إلى تنظيم مائدة مستديرة لمسؤولي وكالات الأنباء العربية تناقش سياسة التضليل الإعلامي وأثرها السلبي على المجتمعات الحديثة العام 2019 على أن يدعى إليها عدد من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

وقد وجهت الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة موضوع تشكيل لجنة حوار مؤلفة من وكالات الأنباء العربية ووكالة الصحافة الألمانية يمكن مستقبلا تطويرها لتصبح إطار عمل يمكن من خلاله عقد اجتماعات سنوية لتبادل الأفكار والمعلومات حول تطور وكالات الأنباء والأدوار التي يمكن أن تلعبها في العقود المقبلة.