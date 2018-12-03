محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع الجزائري

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بنائب وزير الدفاع الجزائري وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد نقل معالي الفريق أحمد قايد صالح تحيات فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لقيام الاتحاد مزيدا من التقدم والازدهار .

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..نائب وزير الدفاع الجزائري تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتمنياته للجزائر وشعبها الشقيق الخير والنمو والرفعة ..معربا سموه عن شكره وتقديره للجزائر قيادة وشعبا لما أبدوه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات بمناسبة احتفالها باليوم الوطني .

حضر اللقاء من الجانب الجزائري سعادة اللواء شوكي رشيد مدير الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع وعدد من المسؤولين.