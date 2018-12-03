محمد بن راشد يزور مستشفى "ميديكلينيك - بارك فيو"

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مستشفى " ميديكلينيك - بارك فيو " بمنطقة البرشاء في دبي قبل ظهر اليوم .

وقد تفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مختلف أقسام وأجنحة المستشفى الذي يتألف من سبعة أدوار وتتسع لنحو 182 سريرا بتكلفة إنشائية بلغت أكثر من 685 مليون درهم .

واستهل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جولته داخل المستشفى بزيارة قسم الحوادث والطوارئ المجهز بأحدث المعدات الطبية والكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع جميع حالات الطوارئ على مدى أربع وعشرين ساعة.

كما عرج سموه ومرافقوه على قسم الأشعة واطلع على أحدث أجهزة ومعدات التصوير الطبقي واستمع سموه من المسؤولين في المستشفى إلى شرح مفصل حول الحالات المرضية التي يستقبلها القسم ويتم التعامل معها بحرفية عالية.

ثم توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جناح العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة المجهز بمعدات وأجهزة طبية عالية التنقية .

وفي ختام الجولة زار سموه الجناح الملكي لكبار الشخصيات الذي يتألف من غرفة فارهة لمرافق المريض وغرفة المريض المجهزة بسرير خاص وأجهزة طبية ومقعد علاج طبيعي إلى جانب غرفة طعام ومجلس للضيوف والزوار ومرافق أخرى ذات مواصفات حديثة .

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة ميديكلينيك العالمية التي تأسست في جنوب أفريقيا في العام 1983 هذا الإنجاز الحضاري الإنساني الرائع ورحب سموه بالأفكار الخلاقة للمستثمرين العالميين الراغبين في القدوم إلى بلادنا للعيش والاستثمار والعمل في مشاريع تعود على أصحابها بالخير والمنفعة وتساهم في إسعاد الناس وخدمة البشرية إن كان في قطاع الصحة والطبابة أو قطاع التعليم أو قطاع الثقافة والسياحة والترفيه فجميعهم مرحب بهم في بيئة استثمارية عالمية تتميز بالأمن والأمان والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر ورأس المال ناهيك عن الأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية الأخرى .

يذكر أن مجموعة ميديكلينيك العالمية تمتلك وتدير 75 مستشفى و28 عيادة حول العالم يعمل بها أكثر من ثلاثين ألف موظف وتخدم قرابة 750 ألف مريض سنويا من بينها سبع مستشفيات في الإمارات و22 عيادة خارجية يعمل بها حوالي ستة الآف موظف بين طبيب ومريض وفني وإداري وما إلى ذلك .

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب السيد ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط الذي تولى واحمد علي المدير التنفيذي في المجموعة وباري بدفورد مدير المستشفى والدكتور طارق فتحي رئيس العمليات في المجموعة الشرح لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقيه.

واختتمت الزيارة بصورة جماعية لسموه مع فريق عمل المستشفى.