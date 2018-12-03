مهلة حتى آخر ديسمبر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة بالدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" على حسابها على موقع "تويتر" عن تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" لمدة شهر آخر بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2018 ، وذلك بهدف إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الفترة الماضية لتعديل وضعه إما بمغادرة الدولة وطوعا أو الحصول على إقامة شرعية وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة مع إعفائه من كافة الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.