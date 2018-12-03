شرطة أبوظبي تطلق حملة «سياحتي آمنة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة «سياحتي آمنة»، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري لتعزيز الأمان السياحي في إمارة أبوظبي، في إطار استدامة القطاع السياحي، وتحقيق مؤشرات السعادة، ورضا المتعاملين، وأكد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي: «أهمية الحملة في إثراء التجربة السياحية لتقديم حزمة واسعة من الخدمات الشرطية منذ لحظة دخول الأفواج السياحية، والسياحية العائلية والفردية، إلى الدولة إلى حين مغادرتهم أرض الوطن، مشيراً إلى تعزيز تواجد دوريات لشرطة السياحة، في الأماكن والوجهات الحيوية، ضمن تحقيق الأمن السياحي بمفهومه الشامل».

وقال: «إن أبرز الخدمات التي تهتم شرطة أبوظبي بتقديمها هي الاستجابة الفورية، حفاوة الاستقبال، بشاشة الوجه،الابتسامة الدائمة، توفير الجهود الأمنية والمجتمعية والإسعافية، المراقبة والحماية اللازمة، تأمين الفعاليات والمواقع السياحية والأثرية، وتلقي الشكاوى والاستفسارات والملاحظات والاقتراحات، ودراسة تحقيقها وتطويرها لتحفيز الترويج السياحي الآمن، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال السياحي».

وأوضح «أن الحملة تركّز على توزيع كتيبات إرشادية بـ 4 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والصينية والأوردو لشرح القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتثقيف السياح بالعادات والتقاليد السائدة في مجتمع الإمارات، والتعريف بأرقام الطوارئ والوجهات الثقافية، والأماكن والمنتجعات السياحية، والسلوكيات المتبعة لارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة، وشروط القيادة بالمركبات، وغيرها من مجالات التوعية السياحية».