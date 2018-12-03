بطاقات إسعاد لموظفي «دبي للمجمعات الإبداعية»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، والتي تحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، فيما وقعها عن طرف سلطة دبي للمجمعات الإبداعية بدر يوسف القرقاوي، نائب المدير العام لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، بحضور منى العامري، رئيس لجنة إسعاد في شرطة دبي، والمقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من موظفي الجانبين.