«مغردون»: زايد علّمنا قيم التسامح والإبداع

المصدر: Ⅶ دبي - مجيب هزاع

تصدَّر وسم #علمني_زايد ترند الإمارات في وقت قياسي، كما حظي بتفاعل كبير من قبل المغردين، بعد تدوينتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الوسم نفسه.

وقد لقي هذا الوسم تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين في التواصل الاجتماعي، حيث عبر المغردون عن حبهم للوطن وللقيادة والإخلاص في خدمته، وأن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه علمهم قيم التسامح والإبداع والتحدي مهما كان، مشيرين إلى أن التمسك بمبادئ زايد مهما كان الثمن فهو من أسس الدولة وبنى قبلها الإنسان وانصبَّت اهتماماته في المقام الأول على بناء الإنسان، ليقينه التام بأن الفرد هو الثروة الحقيقية وهو أساس النهضة والحضارة والمستقبل المضيء والتقدم، وعلى سواعده تتحقق الإنجازات وتزدهر التنمية.

وأكد المغردون أن حب الوطن والإخلاص في خدمته والحرص على رقيه وازدهاره واجب كل فرد في هذه البلاد التي لم تألُ قيادتها جهداً في خدمة الوطن والمواطن منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان.. مشيرين إلى أن هذا ما تعلموه من زايد، طيب الله ثراه. وأضاف المغردون أن زايد علمهم قيم التسامح الذي كان مفتاحاً لكل شيء وبه يمكن التعايش مع الجميع.

إخلاص

وقال أحد المغردين علمني زايد العمل الوطني دون انتظار المقابل فبالعمل الصادق يرتقي الإنسان إلى قمة القيم النبيلة.

بينما أكد مغرد آخر «أن الإخلاص في خدمة الوطن والتفاني في خدمته، والحرص على رقيه وازدهاره واجب كل فرد في هذا الوطن».

وأضاف أحد المغردين «أن وطني وأهله يستحقون كل بذل وعطاء، وأن الإمارات التاج الذي أحمله من المهد إلى اللحد بكل فخر.. وإنها الحب الأول والأخير»، بينما أكد أحد المغردين أن كل مواطن سفير لوطنه وعليه مسؤولية المحافظة على سمعته.

وأشار آخر أن «الحياة لا تقف أمام المصاعب وأن الإنجازات تستمر طالما نحن أحياء وأن ما نزرعه اليوم يحصده أبناؤنا غداً». وأجمع المغردون أن زايد علمهم بأن الأخلاق تبني الأمم والعيون يجب أن لا ترى الظاهر ولكن أن تتمعَّن في الباطن. مضيفين أن حب الوطن عطاء؛ وأن الوطنية بذل الغالي والنفيس من أجل علم يرفرف عالياً؛ وأن الإمارات قصة نجاح ورثوها وسيورثونها لأجيالهم القادمة، ان الاتحاد هو أغلى ما يملكونه ويجب عليهم بذل الغالي والنفيس فداءً له. من جانبه قال أحد المغردين إنه «من دون الأخلاق والعلم لا تستطيع الأمم أن تبني أجيالها والقيام بواجبها وإنما حضارات الأمم بالعلم وحسن الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل، كما علمنا زايد».

التلاحم قوة

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن في الاتحاد والتراحم والتلاحم قوة. وقال معاليه في تدوينة بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #علمني_زايد: «إن في الاتحاد والتراحم والتلاحم قوة، وإن الاجتماع في الخير وعلى فعل الخير هو أساس النهج الذي يجب أن يمشي عليه كل إماراتي».