محمد البادي: العدالة شهدت نهضة حقيقية منذ تأسيس الاتحاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «إن منظومة العدالة ومؤسسات القضاء في الدولة، قد شهدتا نهضة حقيقية منذ تأسيس الاتحاد، واستمرت خلال السنوات الـ 47 من عمره، وهو ما انعكس إيجاباً في تطوير كل دور العدالة في أنحاء الدولة، حيث تم إنشاؤها وفقاً لأرقى المعايير الدولية والنظم الحديثة، التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال، وتحققت معها رؤية الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في أن الاتحاد ما قام إلا تجسيداً عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاّح، ترفرف فوقه راية العدالة والحق».

وتقدم البادي في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 بخالص التحية والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، مثمناً دورهم السامي في سبيل عز الوطن ونهضته ورفعة شأنه بين جميع دول العالم.