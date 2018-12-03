سعود بن صقر: الإمارات تتمتع بمكانة راسخة عالمياً

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولتنا بعزم وحكمة القيادة الرشيدة للدولة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخواني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات تسير بخطى واثقة ثابتة وتتمتع بمكانة عظيمة راسخة إقليمياً وعربياً وعالمياً.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أول من أمس احتفالات "عام زايد" التي نظمتها لجنة فعاليات اليوم الوطني الـ 47 في رأس الخيمة.

كما شهد الاحتفالات - التي أقيمت مقابل أبراج جلفار برأس الخيمة - حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد وحرم سمو ولي عهد رأس الخيمة الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

نهضة

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: ونحن نحتفل هذا العام بـ"عام زايد" فإننا نتذكر القائد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فذكراه لا تتصل بيوم أو مناسبة وهو لم يغب عنا أبدا فهو من بنى وأسس نهضة دولة الإمارات وأرسى دعائمها قبل 47 عاما، وبتعاضد مع إخوانه شيوخ الإمارات المؤسسين حتى غدت دولتنا دولة عالمية رائدة في المجالات كافة بين الأمم.

وهنأ سموه بهذه المناسبة الوطنية الغالية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات.

وحيا صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده الجمهور الكبير الذي حضر الاحتفالات معربين عن سرورهما لمشاركة أبناء الوطن أفراحهم في "عام زايد" بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الدولة.

مناسبة خالدة

من جانبه أكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أن الاحتفال باليوم الوطني لدولتنا العزيزة يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان كل مواطن ومواطنة وذكرى تاريخية طيبة ستظل أجيال الوطن المتعاقبة تحتفل بها وتحييها على مر العصور كونها تجسد الحياة الكريمة.

وقال سموه إن شعب الإمارات والعالم أجمع يتذكر ويفخر بالقائد الاستثنائي رجل المواقف وصاحب السيرة العطرة ورائد التنمية على مستوى المنطقة والعالم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي لا يمكن أن ينسى وهو في ذاكرة الأجيال، مشيرا سموه إلى أن ما تنعم به دولتنا من رخاء وعزة هو نتاج دولة الاتحاد التي أسسها الشيخ زايد "رحمه الله" وإخوانه المؤسسون وآمنوا بها وبنجاح شعبها، حتى غدت دولتنا الاتحادية نموذجا وحدويا فريدا من صروح المجد والإنجازات المتلاحقة.

وأضاف سموه: "إنها فرصة للاحتفاء بالإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والاحتفال بمسيرة الاتحاد والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات تحت قيادة حكيمة قادت الإمارات إلى تحقيق إنجازات تاريخية محليا وعالميا.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.