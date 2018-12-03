حمد الشامسي: الاحتفال باليوم الوطني يجدد قيمة عظيمة في قلوبنا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: «أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 2 من ديسمبر من كل عام بيومها الوطني يجدد قيمة عظيمة في قلوب وعقول أبنائها ومن يقيمون على أرضها، بل ويذكر العالم أجمع بتجربتها الوحدوية الرائدة، وبجهد كبير وفكر خلاق، وهمة رجال عظماء تحدوا واقع الفرقة وآمنوا بقدرة مواطنيهم على خوض غمار التحدي، وأيقنوا أن الإنسان الإماراتي هو الهدف والوسيلة لتحقيق واقع حضاري وسياسي واجتماعي واقتصادي متميز بامتياز، كان هؤلاء الرجال الخالدون هم الآباء المؤسسين الذين أفنوا حياتهم وبذلوا أنفسهم من أجل تحقيق الهدف الذي نعيشه اليوم بكل الفخر والاعتزاز، فتحية إجلال لهؤلاء الآباء».

وقال في كلمة له بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 47: «وإذا كان هذا العام في حياة الدولة هو عام زايد الوالد القائد والمؤسس الذي آمن عن رؤية مستقبلية لا حد لها وبصيرة نافذة في أعماق مستقبل الأيام بأن تنمية الإنسان هي جوهر التنمية الشاملة، وأنه هو الثروة الحقيقية للوطن، الذي لا بد من تهيئة كل الظروف من أجل دفعه إلى الصفوف الأمامية في قيادة المسيرة نحو المستقبل - فإن خير تحية له في هذا اليوم الذي عاش حياته من أجله، ولنسير على دربه فتستمر دولة في مسيرة صعودها نحو العلا ».