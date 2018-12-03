شرطة دبي تلتقي العنصر النسائي بـ«إسعاد المجتمع»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد العقيد علي خلفان أحمد المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالوكالة، بحضور النقيب عبدالله العماري، رئيس قسم الموارد البشرية، لقاءً مفتوحاً مع العنصر النسائي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بنادي الضباط بمنطقة القرهود.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري إن هذا اللقاء المفتوح يأتي ضمن حرص شرطة دبي على تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لموظفيها، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويهدف إلى التعرف على احتياجات العنصر النسائي العامل في شرطة دبي، الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهن، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وتم خلال اللقاء مناقشة التوجهات المستقبلية ومستجدات العمل ضمن الإدارة التي تهدف لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع، والوقوف على أبرز التحديات ومناقشة اقتراحات الموظفات الداعمة لتطوير بيئة العمل، وأثنى العقيد علي المنصوري على جهود كافة الموظفات في تحقيق أهداف الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، موجهاً إياهن بمواصلة العمل الدؤوب والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي المستقبلية.