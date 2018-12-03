«سياحة دبي» شريكاً رسمياً لقمة رواد التواصل العرب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ستكون «الشريك الرسمي» للدورة الثالثة للقمة، المقرر عقدها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة أكثر من 3000 من الخبرات العربية والعالمية الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيداً لدور القمة، كمنصة فعالة تدعم جهود توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع.

مقومات

وأكدت ميثاء بوحميد مديرة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دعم الشركات الوطنية الرائدة، كان دائماً من المقومات الرئيسة التي كفلت لمشاريع نادي دبي للصحافة، وعلى مدار السنوات المتعاقبة، الخروج بالصورة المنشودة، مثمنة تعاون دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «كشريك رسمي» للدورة الثالثة للقمة.

وقالت بوحميد، نعتز بكون القمة الأولى من نوعها عالمياً، التي يتم إفرادها لمناقشة تأثير منصات التواصل، والكيفية التي يمكن بها توظيف هذا التأثير في نطاق إيجابي يخدم المجتمع، ويعين أفراده على التميز والوصول إلى نوعية حياة مثالية، نظراً للأثر الكبير الذي بلغته تلك المنصات في استشراف المستقبل، وتحسين واقع الإنسان، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في القمة، بمحاولة الخروج بتصور ورؤى تعالج التحديات التي تعتري عمل شبكات التواصل الاجتماعي العربي، وسبل الارتقاء بها في المستقبل.

دعم

من جانبها، قالت عايدة البوسعيدي مدير إدارة الحملات التسويقية للعملاء في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «في الوقت الذي نحرص فيه على اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات في عالم التواصل الاجتماعي، لمخاطبة زوار دبي، سواء محلياً أو من مختلف أرجاء العالم، يسرنا المشاركة في دعم حدث هام، مثل قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، كونه سيلقي الضوء على مبدعي المحتوى العربي، لما لهم من أهمية في بناء استراتيجيات التسويق لدى المؤسسات والدوائر الحكومية في المنطقة.

وبما أننا في منطقة الخليج بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة، نعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية، يجب علينا أن ندرك تماماً احتياجات زوارنا، والرد على استفساراتهم، وإيصال رسائلنا الأساسية لهم عبر مبدعي المحتوى.

وأضافت البوسعيدي، نعتمد في سياحة دبي بشكل كبير، على وسائل التواصل الاجتماعي، في تنفيذ حملاتنا الترويجية على مدار العام، للوصول إلى شريحة واسعة من العائلات والزوار المحتملين في أسواقنا الرئيسة، مؤكدة أن مشاركة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في هذا الحدث، تدعم توجهها بترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية يجب زيارتها من قبل الجميع».

3000 مؤثر

الجدير بالذكر، أن فعاليات القمة هذا العام، ستحظى بمشاركة أكثر من 3000 من المؤثرين والخبراء والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة عملية، تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته، في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة، ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن للراغبين في الحضور، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقمة http://register.asmis.ae، حيث تحرص اللجنة المنظمة للقمة على إتاحة المجال أمام المتخصصين والمهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي، لحضور فعالياتها، والاستفادة من النقاشات والجلسات والفعاليات التي تستضيف فيها رواد وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي، الذين سيسلطون الضوء على أهم القضايا، وعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة حول العالم، في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخطوة العملية إلى مشاركة جميع فئات المجتمع، ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خاصةً مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني، واستخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار، والمساهمة في عملية تطوير المجتمعات العربية.