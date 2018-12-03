عمار المعلا: اليوم الوطني فرصة لنجدد الولاء لقيادتنا

المصدر: ■ أم القيوين - البيان

قال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا: إن اليوم الوطني يمثل قمة الفخر لدولتنا التي استطاعت في وقت قياسي فاق كل التصورات والتوقعات أن تتقدم للصفوف الأولى. ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة.

وأكد أن اليوم الوطني علامة فارقة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، لأنه تجربة استثنائية قلَّ نظيرها، فها هي 47 عاماً تمر على الحلم الذي تشكل واقعاً تشهد له الأمم وليتوج ذلك بوصول جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الأولى، وما كان ذلك ليأتي لولا القيادة التي وضعت نصب عينيها جعل الإمارات الرقم 1 في كل الميادين ومازال وإذ نهنئ أنفسنا على هذه المكاسب التي تعزز فخرنا بهويتنا، نجد في ذلك فرصة سانحة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة .