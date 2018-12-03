سالم بن ركاض: ازدهار دولتنا بفضل رؤية القائد المؤسس

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

قال الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً إن بلادنا الغالية تعيش هذه الأيام احتفالات ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، وقد غمرتها الفرحة في كل أرجائها ولكل أبنائها والقائمين على أراضيها.

وأضاف: الإمارات اليوم وقد بلغت مرحلة متقدمة من النمو والازدهار تضاهي وتتخطى بها أمماً وشعوباً كثيرة وهذا الإنجاز العظيم لم يكن ليتحقق لولا الفكر الناصع والرؤية الثاقبة للمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي زرع الاتحاد في نفوس كل الإماراتيين مثلما زرع الخير والعطاء في ربوع الوطن وأرجاء العالم.

وأشار إلى أن الإمارات اليوم كونها أصبحت بمصافي الدول الرائدة في العديد من المجالات أصبحت مقصداً لكل العالم .