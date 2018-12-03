وفد العمرة لجمعية الصحفيين يحتفي في مكة باليوم الوطني

المصدر: مكة المكرمة - البيان

نظم وفد العمرة لجمعية الصحفيين بالدولة، وبالتعاون مع إدارة فندق فيرمونت مكة برج الساعة، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لقيام الدولة، وثمن الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي أمين السر العام لجمعية الصحفيين هذه المبادرة الطيبة من إدارة الفندق، منوهاً بعلاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروابط المحبة، التي تجمع الشعبين الشقيقين متمنين لهم دوام العز والتقدم والازدهار.

من جانبه أعرب علي الهنوري الظاهري أمين الصندوق بالجمعية عن تقديره لإدارة فندق فيرمونت برج الساعة في مكة ومشيدا بالعلاقات بين البلدين. ووجه الإعلامي الدكتور عبدالله العوضي عضو الوفد كلمة أكد خلالها عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.