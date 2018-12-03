جامعة «الدرسجيت» الفلبينية تكرّم شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت جامعة الدرسجيت الفلبينية في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة بر دبي، تثميناً لدور الشرطة المجتمعي في تعزيز الأمن والأمان والشراكة الاستراتيجية مع الجامعة، جاء ذلك خلال حفل تخريج طلبة الدكتوراه والماجستير في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة.

وتسلم شهادة التكريم العميد عبد الله خادم سرور، مدير مركز شرطة دبي، بحضور نائبه العقيد راشد محمد صالح الشحي، من الدكتور حنيف الأحمد وكيل الجامعة.

وثمن العميد سرور المبادرة المجتمعية لجامعة الدرسجيت، متمنياً للطلبة الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.