حمدان وسيف وعبدالله بن زايد يتفاعلون مع#علمني_زايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علّمه حب الناس والمبادرة إلى العطاء بغير حساب. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «#علمني_زايد حب الناس والمبادرة إلى العطاء بغير حساب وأن أفضل استثمار هو الاستثمار في الإنسان».

خدمة الوطن

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علّمه خدمة الوطن بما يعود عليه بالقوة.

وقال سموه، في تدوينة على حسابه في«تويتر»، عبر وسم علمني_زايد: «#علمني_زايد أن أخدم وطني وأخدم قائدي وأخدم مجتمعي وأخدم أسرتي، بما يعود بالقوة على وطني وقائدي ومجتمعي وأسرتي».

ودون سموه بيتي شعر جاء فيهما:

تـحـزم زايــد بـشـعـبـه ويـاهـا

وهي من سعف وأبدع في بناها

كفخ طـيـر السـعـد بيناح داره

وصـل لـيـن الثـريا فـي ثـراها

وتفاعل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع وسم #علمني_زايد الذي تم تدشينه أمس.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «#علمني_زايد أن في البساطة قوة».