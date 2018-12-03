بدء تطبيق تعديل السرعات على طرق في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

بدأ تطبيق تعديل السرعات على بعض الطرق في إمارة أبوظبي، وزيادة السرعة المسموح بها إلى 140 كيلو متراً في الساعة من دون هامش للسرعات، وشملت الطرق التي تم تعديل سرعاتها طريق سويحان الهير E20 من دوار مدينة زايد العسكرية إلى تقاطع طريق الشاحنات E75، وتقاطع طريق الشاحنات E75 إلى منطقة الهير، وطريق العجبان الساد E16 من دوار قصر العجبان إلى منطقة الساد، وطريق العين - القوع E95.

ودعت لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة المقررة على تلك الطرق .

ولا يشمل تعديل السرعات كل الطرق، وإنما بعض الأجزاء منها، فيما ستظل سرعات الأجزاء الأخرى من تلك الطرق كما هي .