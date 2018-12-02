علم الإمارات يزيّن مباني رئيسية في كوريا الجنوبية

المصدر: وام

تزينت مبان رئيسية في كوريا الجنوبية بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، وتأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين.

وأضاء علم الدولة، اليوم، على كافة اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على المبنى المركزي لحكومة كوريا الجنوبية في العاصمة سيؤول، ومبنى بلدية سيؤول، وبرج نامسان الشهير.

ويأتي عرض علم الإمارات على تلك المباني تأكيدا لمتانة العلاقات بين البلدين التي تمت ترقيتها إلى شراكة استراتيجية خاصة.

وكان عدد من المباني الرئيسية في الإمارات أضاء بالعلم الكوري الجنوبي، أغسطس الماضي، تزامنا مع احتفالات الكورية الجنوبية بيوم التحرير.