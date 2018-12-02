محمد بن راشد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد

المصدر: وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي عقد في قصر الرئاسة ظهر اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و الذين جددوا العهد على مواصلة العمل على تعزيز وترسيخ اتحاد دولة الامارات والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخها تعمل فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تكامل و تنسيق حفاظا على وحدة الكيان الاتحادي و تقوية لهياكله وتعميقا لروحه و تمكينا لإنسانه وصونا لما تحقق من مكاسب في المجالات كافة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

و في بداية الجلسة تبادل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى التهاني بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي يقود المسيرة استكمالا لنهضة وضع لبناتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون .. مجددين تقديرهم لأبناء وبنات الوطن موجهين تحية تقدير لقادة و ضباط وجنود القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية المختلفة و تحية إكبار أيضا لشهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء.

و أكد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى أن احتفالات البلاد باليوم الوطني تجسيد حقيقي للتلاحم الوطني وتعزيز لروح الاتحاد وقيمه النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ونوه سموهم إلى أن تزامن الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاحتفاء بعام زايد جعل من فرحة أبناء الوطن فرحتين بهاتين المناسبتين الغاليتين على قلب و وجدان شعب دولة الإمارات و المقيمين على أرضها .. مشيدين في هذا الصدد بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خاصة على صعيد قيام دولة الإمارات و تدشينه مسيرة العطاء و الخير لدولة الإمارات و التي تواصل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التأسي بها والسير وفق نهجها فضلا عن تقدير شخصه " رحمه الله " وما جسده من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة.

و وجه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الشكر لقادة و شعوب العالم الذين شاركوا دولة الامارات احتفالاتها بيومها الوطني .. مؤكدين أن دولة الامارات القوية بأشقائها و العزيزة بمحبة شعبها و شعوب المنطقة أصبحت نموذجا حيا في نشر ثقافة التسامح و قدوة تحتذى بمجال العمل الإنساني.

واستعرض المجلس خلال انعقاده مسيرة العمل الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة .. و وقف على تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية مشيدا بما تبذله الدبلوماسية الإماراتية من دور في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية .

و أكد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أن اجتماعهم هذا العام يكتسب أهمية خاصة لانعقاده بالتزامن مع نجاح دولة الامارات في إطلاق قمرها الصناعي " خليفة سات " و الذي أعلنت به دخولها عصر التصنيع الفضائي الكامل وهي خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الدولة 2071 مشددين على مواصلتهم دعم "قطاع التصنيع الفضائي" باعتباره أحد العناصر الحيوية الأساسية في مستقبل الاقتصاد الوطني.

كما وجه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفريق عمله بعد أن أصبح جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم وحصوله على المركز الأول عالميا و الذي تزامن مع اليوم الوطني للدولة وعام زايد بما يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و في ختام اجتماعه أشاد المجلس الأعلى للاتحاد بالأداء الحكومي المتميز على المستويين الاتحادي و المحلي لبناء مستقبل وطني مستدام قائم على التميز والابداع والريادة والمعرفة وأفضل الممارسات العالمية.. و وجه بإطلاق المزيد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والخطط المستقبلية التي تعزز من مسيرة التقدم والتطوير والتنمية المستدامة وترتقي بتنافسية الدولة والقدرات البشرية لمواطنيها بما يحقق للوطن المزيد من الاطمئنان و الازدهار والانجازات الرائدة، وللمواطنين والمقيمين المزيد من السعادة والرفاهية والحياة الكريمة.