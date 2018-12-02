بدء تطبيق تعديل سرعات بعض الطرق في أبوظبي اليوم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شرطة ابوظبي عن بدء تطبيق تعديل السرعات على بعض الطرق في إمارة أبوظبي وزيادة السرعة المسموح بها إلى 140 كيلو/ ساعة بدون هامش للسرعات اعتباراً من اليوم "الأحد ".

وشملت الطرق التي تم تعديل سرعاتها "طريق سويحان الهير E20 من دوار مدينة زايد العسكرية إلى تقاطع طريق الشاحنات E75 و تقاطع طريق االشاحنات E75 إلى منطقة الهير، طريق العجبان الساد E16 من دوار قصر العجبان إلى منطقة الساد، وطريق العين – القوع E95.

ودعت لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة المقررة على تلك الطرق، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

جدير بالذكر أن تعديل السرعات لا يشمل كافة الطرق، و إنما بعض الاجزاء منها، فيما ستظل سرعات الأجزاء الأخرى من تلك الطرق كما هي، وستعمل شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء على توضيح السرعات المسموح بها على اللوحات المرورية في كل جزء من أجزاء الطريق بحسب السرعة التي تم اعتمادها وفقاُ للدراسات المرورية.