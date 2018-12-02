عائلة إماراتية تضع أول مواليد اليوم الوطني الـ47

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

في الدقائق الخمسة الأولى للثاني من ديسمبر، غمرت السعادة عائلة إماراتية ببشرى مولودتهم الجديدة "أميرة"، أول مواليد اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.

ولدت أميرة في مستشفى الزهراء الشارقة في الساعة 0:05 صباح اليوم الأحد الثاني من ديسمبر 2018 وهي الطفلة الثالثة للعائلة، بعد الأخت الكبرى البالغة من العمر 5 سنوات والطفل محمد 3 سنوات.

وقال الأب عبد الرحيم محمد الحمادي: "كانت ولادة أميرة في اليوم الوطني لدولة الإمارات مفاجأة بالنسبة لنا، والآن أصبحت فرحتنا فرحتين بهذه المناسبة التي لا تنسى.. نحن ممتنون جدًا لهذه النعمة التي حظينا بها كون ابنتنا هي المولود الأول في كل الإمارات في هذا اليوم البهيج".

واستقبلت الأم علياء العلي، طفلتها أميرة بفرحة كبيرة وقالت إن ولادة أميرة في الثاني من ديسمبر الذي يصادف اليوم الوطني وهو اليوم الأحب إلى قلوب كل الإماراتيين، ضاعف الفرحة والبهجة في العائلة.