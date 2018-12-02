حمدان بن راشد: المناسبة وقفة فخر برحلة وطن بُني على قيم العطاء

المصدر: ■ دبي - وام

رفع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات في ذكرى اليوم الوطني الـ47.

فخر

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «منذ 47 عاماً انطلقت مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مع الآباء المؤسسين والتي نحتفل بها اليوم بالتزامن مع مئوية زايد لنقف وقفة فخر على رحلة وطن بني على قيم العطاء، وحرصت قيادته على تحقيق الرخاء والازدهار والاستقرار لأبنائه».

وأضاف سموه: «واليوم تواصل دولتنا مسيرتها الرائدة نحو استشراف المستقبل، وبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والارتقاء بمكانة الإمارات في المحافل الدولية، إذ تعتبر دولة الإمارات رائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وعلى كافة الصعد الإقليمية والدولية، وجاءت هذه الإنجازات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة، والتزام أبناء شعبنا بالعمل الجاد لتعزيز المكتسبات الوطنية، والبناء عليها لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة».

عهد وولاء

وقال سموه: «إننا بدورنا في وزارة المالية نجدد عهود الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونلتزم بمواصلة العمل على تطوير وتنفيذ السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتطويع كافة إمكانياتنا لإدارة الشؤون المالية وأنظمة العمل المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية لوطنا الحبيب والرخاء والازدهار لأبناء شعبنا».