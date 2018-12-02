حمد المدفع: إنجازات دولتنا متواصلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أن 47 عاماً مرت على قيام الاتحاد ودولة الإمارات تمضي في إنجازات متواصلة بفضل الرؤى الثاقبة التي وضع دعائمها الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة: 2 من ديسمبر من كلّ عام يوم نجدّد فيه العهد والولاء والانتماء لدولتنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات.

وأضاف معاليه: 47 عاماً مرت وبلادنا تمضي في إنجازات متواصلة بفضل الرؤى الثاقبة التي وضع دعائمها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين عملوا بإخلاص وتضحية وكان الوطن والشعب نصب أعينهم حتى تحققت هذه الرؤية ووصلت دولتنا إلى مصاف الدول الكبرى المتطورة المبنية على العلم والمعرفة والتسامح، وشعبنا ينعم بالخير.

وتابع معاليه: لقد أنعم الله علينا قيادة رشيدة صاحبة رؤية سديدة واصلت مسيرة الاتحاد والخير والنماء من خلال تحقيق الإنجازات، وإطلاق المبادرات والبرامج المهمة، وحققت لشعبها إنجازات استثنائية وجعلت منها دولة رائدة على الساحة الدولية.