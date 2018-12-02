السفير الباكستاني: الإمارات خطت خطوات مذهلة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والنقل

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

قال معظم أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الجالية الباكستانية في الدولة يسرني أن أقدم أحر التهاني إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الميمونة الـ47 للدولة.

وأضاف إن الإمارات تقف اليوم، بفخر بين دول العالم كعلامة مميزة للسلام والتقدم والحكم الرشيد، وقد خطت خطوات مذهلة للظهور كمركز عالمي للتجارة والسياحة والنقل والمواصلات. جدير بالذكر، أن هذا النمو المذهل قد أصبح ممكناً من خلال تعزيز التسامح، والتنمية الاقتصادية الشاملة والابتكار.

في هذه المناسبة الخاصة، نحن أيضاً نشارك إخواننا الإماراتيين للإشادة بزعيمهم التاريخي، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حولت رؤيته وسياساته الحكيمة هذا البلد إلى أرض السلام والاستقرار والتعايش والتحديث.

وأوضح أن كلاً من باكستان والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة والودية، تعززهما المصالح المشتركة والقيم المشتركة وتطابق وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدت قرابتنا القديمة تعبيراً لإنشاء شراكة ديناميكية بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان، تتراوح من العلاقات الاقتصادية والتجارية متعددة الأوجه إلى التعاون الوثيق في مجالات في الكثير من المجالات الحيوية الأخرى. تعتبر دولة الإمارات حالياً أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط ومصدراً رئيساً للاستثمار. البلدان يكملان احتياجات كل منهما لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة.

شريك

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً شريكاً رئيساً في تطوير باكستان. تم تمويل عدد من مشاريع التنمية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية على مر السنين، وهنا أود أن أشيد على وجه الخصوص بالدعم القيّم الذي تلقته باكستان من الإمارات العربية المتحدة في حملتها ضد شلل الأطفال تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. لقد أنقذت آلاف الأطفال من هذا المرض شديد العدوى.

وأضاف «إن وجود حوالي 1.5 مليون باكستاني في الإمارات هو مظهر من مظاهر العلاقة الشعبية بين البلدين. وقد لعبوا دوراً هاماً في إرساء قوائم المؤسسات في هذا البلد العظيم، إن الجالية الباكستانية في جميع حيثياتها تلعب دورها في الرقي بدولة الإمارات كما أن التحويلات التي يرسلها هؤلاء العمال كانت أيضاً عاملاً مهماً في الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي لباكستان».