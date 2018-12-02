ولي عهد أم القيوين: قيادتنا حريصة على حماية مكتسبات الوطن

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن قيادتنا الرشيدة شرعت منذ قيام الاتحاد في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره، بالإضافة إلى الدور الإنساني في مناطق عدة من العالم.

دولة المجد

وقال سموه: في أوج احتفالاتنا باليوم الوطني 47 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة؛ نستذكر الثاني من ديسمبر من عام 1972 حين رفع علم الإمارات مرفرفاً في سماء الوطن بإعلان القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه المؤسسين قيام دولة المجد والحضارة التي بزغ فجرها في ذلك التاريخ، حيث مضت المسيرة بكل عزم واقتدار، ووضعت القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» استراتيجيات وبرامج في إطار الأجندة الوطنية، التي شملت العديد من الآمال والطموحات وفق أرقى معايير الأداء؛ للوصول إلى المراتب العالمية سواء في مجال العلوم والابتكار، أو التنمية الاقتصادية وتطوير استراتيجية التعليم العالي والبحوث العلمية وتطوير القدرات الفردية لتمكين الشباب من القيام بواجباتهم الوطنية، وليكونوا النموذج الذي سيتحمّل مسؤولية العمل الوطني في كافة المجالات.

أرقى الممارسات

وأضاف سموه: لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عدة مبادرات لتطوير آليات العمل الحكومي وفق أرقى الممارسات الحكومية، التي من ضمنها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، وتعد هذه المبادرة نموذجاً فريداً للأداء الحكومي وحاضنة لبيئة عمل مبدعة ذات قدرات إنتاجية عالية.