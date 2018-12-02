قراء « البيان »: التوعية تُطوِّق مخاطر استخدام المضادات الحيوية

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

أظهر استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر الحسابات الرسمية لـ«البيان» في البيان الالكتروني و«تويتر» وفي «فيسبوك» أن ضرورة التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية سبيل ناجع لتطويقها، حيث ذهب 75% من القراء عبر صفحة البيان الالكترونية بضرورة التوعية بمخاطر المضادات الحيوية، في حين ذهب 25 % أن الرقابة الصارمة على الصيدليات كفيلة بتطويقها، في حين أكد 74 % من المشاركين عبر «فيسبوك» على ضرورة تطويقها عبر التوعية ضد الاستخدام الخاطئ، في حين رأى 26 %، أن الأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة على الصيدليات، بينما ذهب 55 من القراء عبر «تويتر» أن التوعية كفيلة بتطويقها بينما ذهب 45% أن تشديد الرقابة هي السبيل إلى كبح الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية أن الوزارة وبناءً على التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أصدرت التعميم رقم (394) لعام 2015 بهذا الخصوص، والموجه إلى مديري المكاتب العلمية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي العام والخاص ومديري الصيدليات والصيادلة، بقصد التنبيه والتحذير من صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية، وذلك وفقاً للضوابط وأصول ومبادئ مزاولة مهنة الصيدلة.

خطورة

وشدد الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي على خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، الذي يسهم بشكل فاعل في إضعاف قدرتها العلاجية وإطالة معاناة المريض، وتكرار زياراته للطبيب، وطول فترة إقامته في المستشفى إضافة إلى حاجته لأدوية غالية الثمن وقد تكون ذات آثار جانبية أكثر حدة.