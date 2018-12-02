«كهرباء دبي» تطلق حملة ومسابقة وطنية لتعزيز مسيرة الاستدامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة زايد #بعدك_بقلوبنا احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. تتضمن الحملة فيديو يدور حول طفل إماراتي وأصدقائه من جنسيات مختلفة يقدمون سلوكيات بسيطة في حياتهم اليومية تسهم في تعزيز مسيرة الاستدامة التي بدأها الشيخ زايد طيب الله ثراه، مع كلمات مؤثرة تتغنى بحب ومآثر الشيخ زايد. ويمكن مشاهدة الفيديو على قناة الهيئة (DEWAOfficial) على موقع يوتيوب. وكجزء من الحملة، تطلق الهيئة مسابقة على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 3 7 ديسمبر 2018، يمكن للجميع المشاركة فيها عبر الإجابة عن الأسئلة المستقاة من الفيديو لفرصة الفوز بواحدة من 5 سبائك ذهبية عيار 22، وهي إصدارات محدودة تحمل شعار الحملة.

استذكار

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يلخص شعار حملة زايد بعدك بقلوبنا التي أطلقتها الهيئة مكانة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في قلب كل إماراتي، وتتميز احتفالاتنا باليوم الوطني هذا العام بطابع خاص خلال عام زايد حيث نستذكر دوره طيب الله ثراه مع أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، وبقية الآباء المؤسسين في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد التي تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات.

تعزيز

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي حملة زايد #بعدك_بقلوبنا في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث تؤكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واجب وطني وأسلوب حياة يتعين علينا اتباعه للتعبير عن حبنا وتقديرنا لهذه الأرض.