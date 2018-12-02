حامد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح بن روضة وبن نصرة

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حمد سالم بن روضة العامري بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة اللواء م. عبدالله سالم بن نصرة العامري.

وحضر الحفل -الذي أقيم بمركز العين للاحتفالات والمؤتمرات وتخللته عروض منوعة للفرق الشعبية والتراثية ابتهاجاً بالمناسبة- الشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وأعيان القبائل والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.