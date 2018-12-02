حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء محمد عامر بمناسبة زفاف نجله

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مأدبة الغداء التي أقامها محمد سعيد عامر بفندق السيجي بالفجيرة بمناسبة زفاف ابنه الدكتور عبدالله إلى كريمة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العريس متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضور

حضر مأدبة الغداء.. الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.