طحنون بن محمد: الإمارات دولة الرفاهية

المصدر: Ⅶ العين - وام

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أن دولة الإمارات أصبحت بفضل جهود الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة للدولة دولة الرفاهية والسعادة والإيجابية تقدم لأبنائها العيش الكريم ولزائريها الأمن والأمان وللمبدعين والطموحين تحقيق آمالهم وأحلامهم.

ريادة

وقال سموه: تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل باليوم الوطني 47 تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات خطوات كبيرة نحو تحقيق «رؤية الإمارات 2021» والتي تهدف لأن تكون ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.

إن هذه الخطوات المباركة لم تكن لتتحقق لولا تفاني أبناء الإمارات وجهودهم التي لم تعرف المستحيل، مستمدين ذلك من حكمة الآباء المؤسسين وإيمانهم العميق بالوحدة وهمتهم العالية التي لا تعترف بالمستحيل وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومعهم جيل من أبناء الوطن المخلصين الذين لم يألوا جهدا في العمل لصنع مستقبل مشرق ومزدهر للوطن وأبنائه.

استقرار

وأضاف سموه: ونحن اليوم نعيش حلم الآباء المؤسسين الذين عملوا ليل نهار في أن تكون دولتنا العزيزة واحة أمن واستقرار وتنمية فأصبحت بفضل الله وبفضلهم دولة الرفاهية والسعادة والإيجابية تقدم لأبنائها العيش الكريم، ولزائريها الأمن والأمان وللمبدعين والطموحين تحقيق آمالهم وأحلامهم.

إنجازات

وأكد سموه أن دولة الإمارات حققت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية والتنافسية العالمية، فقد أظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية متخصصة وصول الإمارات إلى مراتب الصدارة في كثير من المؤشرات والمعايير العالمية، وذلك سعياً منها في تحقيق هدفها في الانضمام لقائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021.

ويعد نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات» الذي يعد أول قمر اصطناعي إماراتي صنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100%. إنجاز جديد في سجل الإنجازات في مختلف المجالات وهو ما يؤكد نجاح رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتسعى لوضع بلادنا الغالية في مقدمة الأمم نجاحها في الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وامتلاكه العلوم العلمية والثقافية والتقنية لصياغة مستقبل مزدهر وتنمية متطورة للإمارات.

فخر

واختتم سموه قائلاً: إننا اليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني الـ47 نفتخر بما حققته الإمارات من مكانة إقليمية ودولية ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإنجازات في مختلف المجالات بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي بجهود أبنائه وبناته المخلصين في كل الميادين، وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا أروع الملاحم البطولية للذود عن حياض الوطن وتقديم العون للشقيق والصديق لإعلاء الحق ونصرة المظلوم.. داعياً الله سبحانه للشهداء بالرحمة والمغفرة.