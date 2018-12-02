أحمد بن حميد:2 ديسمبر تاريخ وطن ومسيرة عطاء

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إن دولة الإمارات تحتفي اليوم بمناسبة وطنية يتجدد فيها الولاء للمؤسسين الأوائل الذين قدموا لنا أروع نماذج البذل والعطاء، حيث أوصلتنا رؤيتهم الثاقبة لما نحن فيه اليوم من سلام وأمن ورخاء ورفاهية لنحتفل باتحاد إماراتنا وعلمنا الشامخ يرفرف عالياً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وأبناؤنا يقدمون صورة مشرقة للخير المتجذر فيهم، فأصبح الإبداع عنواناً لإنجازاتنا.. وبات الثاني من ديسمبر يشكل تاريخ وطن ومسيرة عطاء لا ينضب.

وأضاف في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة: إننا اليوم لا نستطيع إلا أن نتذكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي أرسى القواعد ليكملها بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات؛ ليؤسسوا قواعد راسخة لتعزيز التنمية المستدامة، وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً لتكون رؤيتهم الحكيمة حاضراً مشرقاً نعيشه اليوم ونحن نتقلد أعلى مراكز المجد والريادة، حيث أصبح الثاني من ديسمبر تاريخاً محفوراً في ذهن كل إماراتي وإماراتية.