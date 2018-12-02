ولي عهد رأس الخيمة: اليوم الوطني يحمل معاني عظيمة وقيماً رفيعة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن اليوم الوطني الـ47 للدولة الذي نحتفل فيه يحمل معاني عظيمة وقيماً رفيعة، ويشكل شاهداً على أحداث تاريخية وإنجازات حافلة يتقدمها قيام الاتحاد وإنشاء الدولة ثم بناء مؤسساتها وصولاً إلى مشاريع تنموية متعاقبة شملت كل القطاعات، لتتبوأ الدولة موقع الصدارة في المنطقة ولتكون ضمن أعلى دول العالم في معدلات النمو، في حين تحولت الإمارات إلى واحة للعيش والاستثمار ومركزا تنمويا واقتصاديا إقليميا وعالميا.

عهد النهضة

وقال سموه: يحل علينا اليوم الوطني السابع والأربعون للبلاد ليشكل محطة اعتزاز واستذكار وتأمل جديدة في عهد النهضة والفخر بما تحقق بهمة ورؤى القيادة الرشيدة للدولة، من خلال التقدم وتحقيق الآمال والطموحات لبلادنا الشماء وأهلها الأوفياء ننظر باعتزاز لتلك الجهود الجبارة والهمم العالية، التي وقفت خلف كل ما تحقق من الإنجازات في مختلف المجالات والميادين التنموية والحضارية عبر العهود الزاهية المتوالية لأبناء الدولة.

ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين.. الرجال الذين سطروا أعظم السير والعبر، ومستقبل سمته التقدم نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد العظيمة في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت لها مكانة كبيرة بين الأمم.

وأضاف سموه: إن يوم الثاني من ديسمبر راسخ في ذاكرة الإماراتيين وقلوبهم لما حمله من خير وتنمية وازدهار ورخاء عم البلاد والعباد، سجل من خلالها التاريخ في سجلاته كلمات ناصعة عن ملحمة قادة هذه الدولة.