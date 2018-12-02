محمد بن زايد يأمر بـ18.3 مليار درهم قروضاً ومساكن وأراضي لمواطني أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي.

وقال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: بتوجيهات خليفة.. أمرنا اليوم «أمس» بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيه دولتنا فرحة يومها الوطني الـ47 مؤكدين أن سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمة.

واعتمد سموه دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم وتخصيص 953 مسكناً بتكلفة مليار و79 مليون درهم و2213 أرضاً سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم. جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع.