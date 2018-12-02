منصور بن زايد: يوم مميز في مسيرتنا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الثاني من ديسمبر 1971 يوم مميز في مسيرة الوطن توحّدت فيه الكلمة والإرادة؛ فكان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي صارت تنعم باستقرار سياسي، وازدهار اقتصادي، وعلاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية وإنسانية نشطة، تمتدّ عبر القارات؛ لتؤسّس لشراكات إقليمية ودولية قائمة على الاعتدال والتوازن، وتحقيق المصالح المشتركة، ومناصرة الحقّ والعدل والسلام.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة:

في هذا اليوم الذي تحتفل فيه بلادنا بالذكرى السابعة والأربعين لإعلان اتحاد دولة الإمارات، يشرفني، كما يشرّف كلّ مواطن ومقيم على أرض الوطن، أن نتقدّم بأسمى آيات التقدير وخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو يقود مسيرة الاتحاد استكمالاً لنهضةٍ وضع لبناتها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسون الذين أسهموا بتفانٍ في تأسيس الدولة، وترسيخ دعائمها.

إن الثاني من ديسمبر 1971، يوم مميز في مسيرة الوطن، توحّدت فيه الكلمة والإرادة؛ فكان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي صارت تنعم باستقرار سياسي، وازدهار اقتصادي، وعلاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية وإنسانية نشطة، تمتدّ عبر القارات؛ لتؤسّس لشراكات إقليمية ودولية قائمة على الاعتدال والتوازن، وتحقيق المصالح المشتركة، ومناصرة الحقّ والعدل والسلام.

تمرّ بنا هذه الذكرى المجيدة الغالية، ونحن أكثر ولاءً، وأعظم ثقةً في قيادتنا، التي نقف اليوم بفضل رعايتها الشاملة، وتوجيهاتها السديدة، على أعتاب مرحلة مهمة من مسيرة العمل الوطني، غايتها تعزيز التعاون القائم بين أجهزة السلطتيْن الاتحادية والمحلّية، والحفاظ على متانة الاقتصاد، وضمان جودة الخدمات، واستدامة البيئة وجودة الحياة، وتمكين المرأة، وتوظيف طاقات الشباب.