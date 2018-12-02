علي النعيمي: 2 ديسمبر يبعث الفخر والاعتزاز في نفس كل إماراتي

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن الثاني من ديسمبر، يوم يبعث في نفس كل إماراتي الفخر والاعتزاز، رافعاً راية الوحدة، التي تخفق في سماء دولة الإمارات، وإن ذلك ليدفعنا إلى الغوص في أعماق التاريخ القريب، لنستشعر جسامة الأحداث التي ارتفعت على أثرها هذه الراية، بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام في هذه الأيام، وما تبعهم لليوم.

وقال: نحاول أن نستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضنية، التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.