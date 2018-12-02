عروض فنية وشعبية في مدينة ألعاب الهيلي

المصدر: ■ العين ـ داوود محمد

شهد الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، وكيل ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، فعاليات مهرجان الاحتفال باليوم الوطني الـ47 في مدينة ألعاب الهيلي، الذي تنظمه بلدية مدينة العين ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، والدكتور مطر النعيمي، المدير العام لبلدية مدينة العين، وعدد من المديرين التنفيذيين ومسؤولي البلدية والدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون بجولة تفقد فيها فعاليات المهرجان الاحتفالي بمدينة ألعاب الهيلي، حيث اطلع على مختلف جوانب الفعاليات التي شملت «ميدان 2 ديسمبر» لعروض الفنون الشعبية، والتي جمعت أصالة الفن والتراث، وكذلك فعاليات سوق الاتحاد والأجنحة الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة، الذي يضم 70 جناحاً لمبدعات إماراتيات، وكذلك أجنحة لعرض وبيع المنتوجات المتنوعة، إضافة لمساحات لعدد من المؤسسات.

وتضمنت فعاليات هذا العام على منطقة «أجيال زايد» التي تضم مسرحاً للعرض العالمي «افتح يا سمسم» الذي يقدم أبرز الشخصيات المحببة لدى الأطفال، إضافة إلى عروض المسرح الرئيس الذي يقدّم أوبريتاً وطنياً تحت عنوان «ملحمة زايد»، وأمسيات فنية لنجوم من الإمارات والوطن العربي التي سيشارك فيها نخبة من أبرز نجوم الإمارات والوطن العربي، ومنهم بلقيس فتحي، محمد الشحي في اليوم الأول، والفنان فايز السعيد وجميلة في اليوم الثاني، وسط حضور وتفاعل جماهيري واسع.

وقد حرصت بلدية العين بتوفير كل الخدمات التي تسهل على الزوار متابعة الفعاليات، كما قامت إدارة المرور بتسهيل وانسياب الحركة المرورية للقادمين إلى مدينة ألعاب هيلي، وتم استغلال المساحات المائية بمدينة ألعاب الهيلي لتقديم عروض مميزة للنوافير الراقصة على أنغام الموسيقى وعروض الألعاب النارية، ونظمت بلدية مدينة العين لهذا العام معرضاً خاصاً لمنتجات تدوير مخلفات النخيل، من خلال عرض منتجات مبتكرة ومصنعة كلياً من مخلفات النخيل، بما يعكس صورة متكاملة لفوائد النخلة.