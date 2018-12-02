شرطة رأس الخيمة تجهز 71 دورية لتأمين الاحتفالات

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، كافة استعداداتها لاستقبال احتفالات اليوم الوطني الـ 47، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حيث تم تكثيف عدد من الدوريات الأمنية لمراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب، في المناطق الحيوية، ومناطق الاحتفالات، وأماكن تجمع وتجمهر الجماهير، فضلاً عن تواجد 71 دورية مرورية ومدنية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية.

كما ستعمل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بكافة طاقاتها للاستجابة الفورية، وتلقي البلاغات على الرقمين (999) للحالات الطارئة و(901) للحالات غير الطارئة وللبلاغات البسيطة، وتقديم العون والمساعدة المطلوبة في أي وقت بأقصى سرعة ممكنة.

واجتمع العميد عبد الله منخس رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات مع كافة أعضاء اللجنة، وأكد مدى أهمية أن يشارك الجميع في فرحة اليوم الوطني، وذلك بالتكاتف جنباً إلى جنب في حفظ الأمن والاستقرار الوطني، كما أعدت خطة شاملة لتوفير الأمن.