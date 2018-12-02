سعيد بن محمد: اليوم الوطني تعبير عن قوة وعزة الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، أن الاحتفال باليوم الوطني يرمز إلى قيمة الحس الوطني والوفاء لصناع الاتحاد الذين أسسوا هذا الوطن الشامخ، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47: في هذا اليوم تتجدد معاني الإنجاز والنهضة في ظل القيادة الرشيدة، وتعزيز قيم الخير والتسامح والأمن والسلام يستذكر خلالها الشعب الإماراتي مسيرة حافلة بالعطاء والنهضة والتطور واستشراف المستقبل، كما يعبر الشعب الإماراتي عن ولائه ومحبته للقيادة الرشيدة، وتأكيده في المحافظة على المكتسبات العظيمة وإعلاء شأن الوطن.

ولفت إلى أن اليوم الوطني تعبير عن قوة وعزة دولة الإمارات، وعن القيم والأخلاق المورثة والاعتزاز بالماضي، وتأكيد الحاضر والمضي قدماً للمستقبل، وهي مناسبة غالية على قلوب الإماراتيين يؤكدون فيها عزمهم على السير خلف القيادة الرشيدة؛ للوصول إلى أعلى المراتب والعزم في المضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار في جميع المجالات لتبقى دولة الإمارات رمزاً للريادة والتميز لجميع دول العالم، حيث نجحت الإمارات بحكمة قيادتها وفضل شعبها في أن تتصدر دول العالم في كثير من المجالات، ونجحت في خلق تجربة معيشية لا تماثلها أخرى، حيث جعلت القيادة والإنسان محور كل عمل تقوم به الحكومة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان في ختام كلمته، أن الإمارات اليوم تحتفل بمضي 47 عاماً من صناعة السعادة لكل من يسكن في أرضها.