حامد بن زايد: مناسبة لتأكيد ثوابتنا الوطنية واعتزازنا بدولتنا ووحدتنا وتلاحمنا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أن اليوم الوطني للدولة مناسبة نجدد خلالها التأكيد على ثوابتنا الوطنية واعتزازنا بدولتنا ووحدتنا وتلاحمنا الذي نرتكز عليه لمواصلة انجازاتنا وضمان مكتسباتنا وازدهار بلادنا.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 - «نحيي هذا اليوم بفخر واعتزاز بما يحمله من رموز ودلالات عميقة على وحدة أبناء الإمارات وصلابة بنيان الاتحاد ومتانة الروابط التي تجمع بين أهله في مسيرة نهضتهم المباركة نحو المستقبل متمسكين بقيمهم وهويتهم الأصيلة».

عزيمة

وأكد سموه أن حلم الاتحاد حققه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون بقوة إرادتهم وصلابة عزيمتهم ومحبتهم لشعبهم وإخلاص عملهم وعشقهم لتراب وطنهم.. ومسؤولية الحفاظ على ما حققه المؤسسون وقوة اتحادنا ومكانة دولتنا تقع على كاهل كل فرد منا.

وأضاف سموه «نعاهد وطننا الغالي على مواصلة البذل والعطاء والعمل على ما بدأه جيل الآباء المؤسسين وأن نتخذ من إرادتهم وعزيمتهم وتفانيهم في خدمة الوطن والإخلاص له نبراساً نهتدي به في سعينا لرفد مسيرته بمزيد من الانجازات والتطوير والتقدم».

ونوه سموه بهذه المناسبة بالإنجازات الوطنية في المجالات كافة وخاصة في علوم الفضاء ومشاريعه المختلفة والذي تمثل أخيراً في بناء وإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» بأيد إماراتية..مؤكداً أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الحيوية تجسد رؤية القيادة الحكيمة وسياسة دولتنا نحو ريادة المستقبل ويشكل حصاداً طيباً لما غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في أرض الإمارات الطيبة مع إخوانه المؤسسين رحمهم الله يداً بيد مع أبناء الإمارات من الرعيل الأول من الآباء والأجداد ومن جاء بعدهم من أبناء الوطن من الجيل الحالي الذين واصلوا العمل والبناء في صرح هذا الوطن على نهج «زايد» وفي ضوء قيم الاتحاد.

تهنئة

وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا.

كما أعرب سموه عن تهانيه لشعب الإمارات الوفي بيومه الوطني الذي يأتي ونحن نقف على أعتاب محطة جديدة في مسيرة الوطن نحو مستقبل مزدهر يزخر بمعاني الفخر والعزة بأبنائه.

وأشاد سموه بهذه المناسبة بدور قواتنا المسلحة التي تمثل الحصن المنيع وصمام الأمان في الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته والحفاظ على مصالحه الوطنية وبجهود أبناء الإمارات وبناته في تعزيز بنيان الوطن في المجالات كافة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات.

مكانة

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة منحها القدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية وعزز المكانة المرموقة للدولة عالمياً وخلق بيئة أعمال جاذبة للشركات العالمية ورجال الأعمال.

وقال سموه إن السياسة الاقتصادية المتنوعة والمستدامة التي انتهجتها الدولة وتناسق وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة سواء في إيجاد بدائل للطاقة ومن أهمها الطاقة النظيفة والمتجددة أو في إقامة شراكات ومشاريع اقتصادية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، عملت محركاً إضافياً للنمو الاقتصادي وعزز من قدرة الدولة التنافسية..سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولتنا وحكامها ويوفقهم لكل ما هو خير للوطن والمواطن ويديم عزها وأمنها ورخاءها.